Хачанов сыграет с Надалем в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Джона Изнера в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале российский теннисист сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия) - Джон Изнер (США) - 6:4, 7:6 (7:1)

Доминик Тим (Австрия) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:4, 6:3

Роджер Федерер (Швейцария) - Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:1, 6:4