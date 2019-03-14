Хачанов сыграет с Надалем в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Джона Изнера в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале российский теннисист сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карен Хачанов (Россия) - Джон Изнер (США) - 6:4, 7:6 (7:1)
Доминик Тим (Австрия) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:4, 6:3
Роджер Федерер (Швейцария) - Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:1, 6:4
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