Хачанов сыграет с Меджедовичем во втором круге турнира в Марселе
Стал известен соперник россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Марселе.
Третий «сеяный» сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем, который в первом круге обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 28 минут.
Хачанов и Меджедович сыграют 12 февраля.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Хамад Меджедович (Сербия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:3, 6:4
Новости