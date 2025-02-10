Хачанов сыграет с Меджедовичем во втором круге турнира в Марселе

Стал известен соперник россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Марселе.

Третий «сеяный» сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем, который в первом круге обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 28 минут.

Хачанов и Меджедович сыграют 12 февраля.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хамад Меджедович (Сербия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:3, 6:4