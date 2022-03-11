Хачанов сыграет с Бруксби во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Американский теннисист Дженсон Бруксби одержал победу в первом круге турнира в Индиан-Уэлссе. В двух сетах он переиграл испанца Роберто Карбальеса — 6:1, 6:4.
Следующим соперником американца будет россиянин Карен Хачанов.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дженсон Бруксби (США) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:1, 6:4
Лоренцо Музетти (Италия) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 7:5
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