Хачанов сыграет с Бруксби во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Дженсон Бруксби одержал победу в первом круге турнира в Индиан-Уэлссе. В двух сетах он переиграл испанца Роберто Карбальеса — 6:1, 6:4. Следующим соперником американца будет россиянин Карен Хачанов. Индиан-Уэллс (США) Турнир ATP BNP Paribas Open Призовой фонд 8 584 055 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Дженсон Бруксби (США) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:1, 6:4 Лоренцо Музетти (Италия) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 7:5