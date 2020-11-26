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Хачанов сообщил, что заразился коронавирусом

22:10
Карен Хачанов. Фото Instagram
Карен Хачанов. Фото Instagram
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Российский теннисист Карен Хачанов в Instagram сообщил о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Всем привет. Хотел сообщить последние новости. Прилетел в Дубай несколько дней назад и начал предсезонную подготовку, но к сожалению, я, моя жена и наш сын получили положительный результат теста на COVID-19. Мы уже находимся на самоизоляции и надеюсь, что поправимся в ближайшее время. Желаю всем здоровья и добра! Заботьтесь о себе и своих близких!» — написал Хачанов.

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