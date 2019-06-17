Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов остался на девятой строчке в рейтинге ATP.
Даниил Медведев занимает 13-е место, Андрей Рублев поднялся на три позиции (78), несмотря на поражение в квалификации турнира в Галле.
Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третью строчку занимает швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP
Положение на 17 июня
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12715 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4685
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4360
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4215
7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3565
9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2980
10 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2785
13 (13). Даниил Медведев (Россия) – 2625
78 (81). Андрей Рублев (Россия) – 706.
* – положение в предыдущем рейтинге