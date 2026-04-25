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25 апреля, 19:55

Хачанов — о депрессии в теннисе: «Если сам себе не поможешь — никто не поможет»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Карен Хачанов.
Фото Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов, переживший серию неудач, откровенно высказался о психологической стороне спорта. В интервью «СЭ» он признал, что перепрограммирование головы — самая сложная часть тенниса, но предостерег от поиска «волшебной палочки».

— Нет такого секрета, волшебной палочки, которой взмахнешь — и завтра все поменяется. Перепрограммирование своих мыслей, головы — самая сложная часть тенниса, да и, думаю, спорта вообще. Если ты сам себе не поможешь — никто тебе не поможет, — сказал 16-й номер рейтинга АТР.

Хачанов проиграл пять из последних шести матчей перед «мастерсом» в Мадриде, где наконец одержал волевую победу. При этом теннисист подчеркнул, что, несмотря на тяжелые недели, в депрессию не впадает.

Карен Хачанов.«Согласен с Рублевым: грунт — это и есть настоящий теннис». Интервью с Кареном Хачановым

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Теннис
Карен Хачанов
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