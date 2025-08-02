Хачанов победил Рууда и вышел в 1/4 финала «мастерса» в Торонто

Россиянин Карен Хачанов победил норвежца Каспера Рууда в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Торонто — 6:4, 7:5.

Матч длился 1 час 34 минуты. 16-я ракетка мира Хачанов сделал за игру 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. У 13-й ракетки Рууда — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Хачанов вышел в четвертьфинал и встретится с американцем Алексом Микельсеном.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия, 11) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:4, 7:5