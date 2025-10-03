Теннис
Сегодня, 11:48

Хачанов и Рублев вышли во второй круг парного турнира в Шанхае

Сергей Разин
корреспондент
Карен Хачанов и Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в первом круге турнира в Шанхае обыграли чеха Адама Павлашека и Фернандо Ромболи из Бразилии со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 13:11.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету россиян 6 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Во втором круге Хачанов и Рублев встретятся со шведом Андре Горанссоном и Алексом Микельсеном из США.

Карен Хачанов и&nbsp;Андрей Рублев.Хачанов и Рублев упустили титул в парном финале Пекина. Не справились с победителями Открытого чемпионата Австралии

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Адам Павлашек/Фернандо Ромболи (Чехия/Бразилия) — 7:6 (7:4), 2:6, 13:11

Андрей Рублев
Карен Хачанов
