Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Хачанов, Рублев и Медведев выступят на турнире в Санкт-Петербурге

10:59
Теги:

Российские теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев выступят на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».

Турнир St.Petersburg Open пройдет с 10 по 18 октября. Победителем прошлогодних соревнований в Петербурге является Даниил Медведев.

Помимо россиян, в турнире примут участие Стефанос Циципас (Греция), Давид Гоффен (Бельгия), Денис Шаповалов, Милош Раонич (оба — Канада), Кевин Андерсон (ЮАР), Станислас Вавринка (Швейцария), Пабло Карреньо Буста (Испания), Григор Димитров (Болгария) и другие теннисисты из топ-50 рейтинга ATP.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200915/tennis-1577248428.html

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир