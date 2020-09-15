Хачанов, Рублев и Медведев выступят на турнире в Санкт-Петербурге

Российские теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев выступят на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».

Турнир St.Petersburg Open пройдет с 10 по 18 октября. Победителем прошлогодних соревнований в Петербурге является Даниил Медведев.

Помимо россиян, в турнире примут участие Стефанос Циципас (Греция), Давид Гоффен (Бельгия), Денис Шаповалов, Милош Раонич (оба — Канада), Кевин Андерсон (ЮАР), Станислас Вавринка (Швейцария), Пабло Карреньо Буста (Испания), Григор Димитров (Болгария) и другие теннисисты из топ-50 рейтинга ATP.