11 августа, 03:41

Хачанов вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Цинциннати обыграл француза Валентина Ройе со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 29-летнего россиянина 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Хачанов встретится с американцем Дженсоном Бруксби.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 14) — Валентин Ройе (Франция) — 6:4, 7:6 (8:6)

Карен Хачанов
  • 40 лет за ЦСКА, и далее!

    Карен сейчас ОЧЕНЬ горяч! Жги дальше, Карен!!! :muscle:

    11.08.2025

  • Алехандрохорс

    Поздровления Карену Хачанову. Хорошая новость с утра. В онлайн рейтинге он занимает 10 место. Надеюсь желание остаться в ТОП-10 после Цинцинатти добавит Карену энерги, ибо в мотивации его не сомневаюсь.)

    11.08.2025

  • AlexBabel

    Карен, дави матрасню...:muscle:

    11.08.2025

  • nikola mozaev

    Хачанов сейчас - самый стабильный из наших мужчин. Карен держит определённый уровень.

    11.08.2025

  • oleg.bob

    Так держать!

    11.08.2025

  • victorio

    Молодец Карен! Хорошо что в два сета уложился, француз неплохо держался...

    11.08.2025

