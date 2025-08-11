Хачанов вышел в третий круг турнира в Цинциннати
Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Цинциннати обыграл француза Валентина Ройе со счетом 6:4, 7:6 (8:6).
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 29-летнего россиянина 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В третьем круге Хачанов встретится с американцем Дженсоном Бруксби.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 14) — Валентин Ройе (Франция) — 6:4, 7:6 (8:6)
