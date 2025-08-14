Хачанов — о травме на турнире в Цинциннати: «Впервые в карьере не доиграл матч»

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своей травме в матче четвертого круга турнира в Цинциннати против немца Александра Зверева.

«Честно говоря, впервые в карьере не доиграл матч. Ощущения, конечно, неприятные — зрители пришли посмотреть игру. Обычно, если не готов, на корт просто не выходишь, но дискомфорт появился прямо по ходу встречи: начала болеть спина. Это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать за последние годы. Решил, что сейчас нет смысла бороться до конца — впереди «Большой шлем» и важно не усугубить ситуацию. Поэтому и принял решение остановиться», — рассказал Хачанов в интервью «Больше!».

Во втором сете при счете 3:0 в пользу соперника россиянин взял медицинскую паузу, после которой отказался от продолжения игры. Первый сет выиграл немец — 7:5.