Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

14 августа, 15:18

Хачанов — о травме на турнире в Цинциннати: «Впервые в карьере не доиграл матч»

Сергей Разин
корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своей травме в матче четвертого круга турнира в Цинциннати против немца Александра Зверева.

«Честно говоря, впервые в карьере не доиграл матч. Ощущения, конечно, неприятные — зрители пришли посмотреть игру. Обычно, если не готов, на корт просто не выходишь, но дискомфорт появился прямо по ходу встречи: начала болеть спина. Это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать за последние годы. Решил, что сейчас нет смысла бороться до конца — впереди «Большой шлем» и важно не усугубить ситуацию. Поэтому и принял решение остановиться», — рассказал Хачанов в интервью «Больше!».

Во втором сете при счете 3:0 в пользу соперника россиянин взял медицинскую паузу, после которой отказался от продолжения игры. Первый сет выиграл немец — 7:5.

Андрей Рублев.Рублев вышел на Алькараса, у Хачанова — травма. В четвертьфинале Цинциннати — только один россиянин

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Карен Хачанов
Читайте также
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Посол РФ в США заявил об отказе Госдепа возобновить авиасообщение с Россией
СМИ сообщили об отказе США от предложения Мадуро покинуть пост президента позже
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зверев на отказе Хачанова вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Рублев — о предстоящем матче с Алькарасом: «Нужно играть без малейшей потери фокуса»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости