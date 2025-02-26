Хачанов рассказал, как принял решение заняться теннисом

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, в каком возрасте начал профессионально заниматься теннисом.

— Официально начал заниматься в три года, но понятно, в таком возрасте это больше развитие. Просто бегаешь с мячом в ОФП, потом уже лет с 5-6 начал заниматься, ходил три раза в неделю в секцию у дома. Так постепенно начало нравиться.

— Изначально, идея заниматься теннисом — родителей?

— Да. в детском саду было объявление о наборе в группу. Когда начало нравиться? Лет с 10-11. Понимал, что хочу играть профессионально. Начал смотреть на Надаля, он брал первые «Ролан Гаррос». У меня мама часто летала в Европу, привозила мне эту форму от Nike, безрукавку, а я косынку делал, дикий стиль, — сказал Хачанов на подкасте Федора Смолова.

28-летний Хачанов является 24-й ракеткой мира.