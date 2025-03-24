Теннис
24 марта, 17:36

Хачанов: «Готовиться к Монте-Карло буду в Барселоне»

Сергей Ярошенко

23-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал, где будет готовиться к «мастерсу» в Монте-Карло.

«Я буду в Барселоне. То есть я сначала пролечу в Дубай на пару дней и потом оттуда приеду в Барселону, там уже с командой будем возвращаться к тренировкам, и сколько у нас времени будет, столько будем готовиться к Монте-Карло», — сказал Хачанов в интервью каналу BB Tennis.

В третьем круге «мастерса» в Майами 28-летний россиянин уступил болгарину Григору Димитрову со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.

Турнир в Монте-Карло пройдет с 6 по 13 апреля.

