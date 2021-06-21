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Хачанов рассказал, что помогло ему победить Пуя в первом круге турнира ATP на Мальорке

20:36
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в первом круге турнира ATP на Мальорке. Он обыграл француза Люка Пуя со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 6:4.

«Сегодня мы впервые играли на траве. И на траве важнее всего подача. В начале третьего сета хорошо принимал, а он допустил несколько ошибок. Потом я держал подачу до победы. Трудно сказать, что именно помогло победить, но мне удалось захватить преимущество в начале третьего сета и удержать его до конца.

Перед «Уимблдоном» важны все матчи на траве, так что рад и с нетерпением жду следующего круга», — приводит слова Хачанова Tennistv.com.

В следующем туре соперником Хачанова станет победитель матча Никола Кун/Фелисиано Лопес (Германия/Испания).

Дополнительная информация:

https://www.tennistv.com/videos/mallorca-2021-r1-khachanov-pouille

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