Хачанов провел тренировку с Кафельниковым и Сафиным

Россиянин Карен Хачанов, пробившийся в четвертьфинал Roland Garros после победы над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро, провел тренировку с бывшей первой ракеткой мира, вице-президентом Федерации тенниса России Евгением Кафельниковым и экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным. Он назвал обоих спортсменов двумя русскими легендами тенниса.

– Не каждый день есть возможность потренироваться с двумя русскими легендами тенниса. К сожалению, Евгений Кафельников ушел с тренировки до того, как мы сделали это фото!" – написал Хачанов в своем Инстаграме.



Следующим соперником Хачанова на Roland Garros станет австриец Доминик Тим.

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