Хачанов провел тренировку с Кафельниковым и Сафиным

Россиянин Карен Хачанов, пробившийся в четвертьфинал Roland Garros после победы над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро, провел тренировку с бывшей первой ракеткой мира, вице-президентом Федерации тенниса России Евгением Кафельниковым и экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным. Он назвал обоих спортсменов двумя русскими легендами тенниса.
– Не каждый день есть возможность потренироваться с двумя русскими легендами тенниса. К сожалению, Евгений Кафельников ушел с тренировки до того, как мы сделали это фото!" – написал Хачанов в своем Инстаграме.
Следующим соперником Хачанова на Roland Garros станет австриец Доминик Тим.
Russian power 🇷🇺🙌🏻 @flymonkeyrus Not every day you get the chance to share the court with 2 Russian legends! Unfortunately @yevgenykafelnikov left the practice before we took this picture! // Не каждый день есть возможность потренироваться с двумя русскими легендами тенниса🇷🇺🙌🏻 К сожалению @yevgenykafelnikov ушёл с тренировки до того,как мы сделали это фото! #RG19
Хачанов – новый Сафин? Похож ли теннис Карена на игру Марата