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Хачанов провел первую тренировку в Петербурге

15:43
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал видео с тренировки в Санкт-Петербурге.

— Первая тренировка на домашней земле, — написал Хачанов в Twitter.

24-летний россиянин выступит в Петербурге на турнире ATP 500, где он посеян под четвертым номером. В первом круге Хачанов сыграет с Джеймсом Даквортом из Австралии. Турнир стартует 12 октября.

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