Хачанов провел первую тренировку в Петербурге
15:43
Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал видео с тренировки в Санкт-Петербурге.
— Первая тренировка на домашней земле, — написал Хачанов в Twitter.
24-летний россиянин выступит в Петербурге на турнире ATP 500, где он посеян под четвертым номером. В первом круге Хачанов сыграет с Джеймсом Даквортом из Австралии. Турнир стартует 12 октября.
First practice on home soil ??? @Formula_TX pic.twitter.com/qJjHCYIOT9— Karen Khachanov (@karenkhachanov) October 11, 2020