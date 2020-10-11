Хачанов провел первую тренировку в Петербурге

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал видео с тренировки в Санкт-Петербурге.

— Первая тренировка на домашней земле, — написал Хачанов в Twitter.

24-летний россиянин выступит в Петербурге на турнире ATP 500, где он посеян под четвертым номером. В первом круге Хачанов сыграет с Джеймсом Даквортом из Австралии. Турнир стартует 12 октября.