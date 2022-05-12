Хачанов прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов выложил новый пост в соцсетях после выхода в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме.

«Продолжаю бороться и двигаться дальше. Хорошая победа и атмосфера сегодня! Спасибо за поддержку в Италии», — написал Хачанов.

Во втором круге 24-я ракетка мира обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

В третьем круге турнира в Риме Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет сегодня, 12 мая.