Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Халле

Российский теннисист Карен Хачанов, который выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 3:6, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Халле (Германия), прокомментировал свою победу.

В 1/4 финала россиянин сыграет с итальянцев Маттео Берреттини.

– На траве мы со Штруффом играем агрессивно и мощно подаем, поэтому было нелегко найти ритм при подаче соперника и пришлось ждать свои шансы, – приводит официальный сайт ATP слова Хачанова. – Берреттини и Сеппи – прекрасные теннисисты, которые здорово действуют на траве. Думаю, они оба являются опасными соперниками.