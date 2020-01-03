Хачанов прокомментировал победу над Травальи

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над итальянцем Стефано Травальей в групповом турнире ATP Cup. С учетом победы Даниила Медведева над итальянцем Фабио Фоньини Россия обыграла Италию со счетом 2:0 в группе D.

— Безусловно, приятно победить, никаких сомнений, — цитирует пресс-служба ATP Cup Хачанова. — К тому же, я одержал первую победу в сезоне. У меня ушло немного времени, чтобы адаптироваться к его игре, я мало что знал о сопернике. Думаю, он начал матч очень агрессивно, будто не было никакого давления.

Иногда теннис заключается именно в этом. Иногда важно не только качество игры, но и психологический аспект, настрой и готовность бороться за важное очко.

Следующий матч россияне проведут против команды США.