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Хачанов прокомментировал победу над Карреньо Бустой в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

09:58
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу над испанцем Пабло Карреньо Бустой в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

«Хорошая победа сегодня! Сейчас настраиваюсь и готовлюсь к завтрашнему матчу! Спасибо всем за хорошую поддержку здесь, в Индиан-Уэллс», — написал у себя в Instagram Хачанов.

Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

В четвертом круге турнира Хачанов встретится с грузином Николозом Басилашвили.

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Иван Торопцев все материалы автора
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