Хачанов прокомментировал победу над Карреньо Бустой в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу над испанцем Пабло Карреньо Бустой в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

«Хорошая победа сегодня! Сейчас настраиваюсь и готовлюсь к завтрашнему матчу! Спасибо всем за хорошую поддержку здесь, в Индиан-Уэллс», — написал у себя в Instagram Хачанов.

В четвертом круге турнира Хачанов встретится с грузином Николозом Басилашвили.