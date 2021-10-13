Хачанов прокомментировал победу над Карреньо Бустой в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе
09:58
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу над испанцем Пабло Карреньо Бустой в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
«Хорошая победа сегодня! Сейчас настраиваюсь и готовлюсь к завтрашнему матчу! Спасибо всем за хорошую поддержку здесь, в Индиан-Уэллс», — написал у себя в Instagram Хачанов.
В четвертом круге турнира Хачанов встретится с грузином Николозом Басилашвили.
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