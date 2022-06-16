Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над сербом Ласло Джере (7:6 (7:4), 6:4) во втором круге турнира в Халле.

«Мы с ним один раз играли на траве — на юниорском «Уимблдоне». Я проиграл в трех сетах и прекрасно помню, что сделал не так. По-моему, я даже вел с брейком в третьем сете, но в итоге проиграл, кажется, 3:6.

Сейчас наконец взял реванш на траве.

Первый сет был очень непростым. Я проигрывал 2:5 с двумя брейками. Не знаю как, но мне удалось выиграть партию. Провел хороший тай-брейк, и это придало мне уверенность на второй сет, я начал играть лучше. Но в начале матча у меня были проблемы с ударами, много невынужденных ошибок. Я рад, что сумел исправить ситуацию», — приводит слова Хачанова Tennis TV.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с Оскаром Отте из Германии, который во втором круге победил Николоза Басилашвили из Грузии со счетом 4:6, 6:0, 7:6 (7:3).