Хачанов проиграл французу Барреру во втором круге турнира в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл во втором круге турнира ATP в Риме французу Грегуару Барреру (6:4, 4:6, 6:7 (4:7). Встреча длилась 2 часа 37 минут.

В активе россиянина семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Француз совершил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из десяти брейк-пойнта.

В третьем круге Баррер сыграет с Франсиско Черундоло (Аргентина, 24).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Грегуар Баррер (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)