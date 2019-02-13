Хачанов проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в первом круге турнира в Роттердаме. В трех сетах он проиграл голландцу Таллону Грикспуру, занимающему 211-е место в рейтинге ATP. Поединок продолжался 1 час 39 минут.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 961 160 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Таллон Грикспур (Голландия, WC) - Карен Хачанов (Россия, 2) - 3:6, 6:3, 6:2

Кеи Нишикори (Япония, 1) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) - 3:6, 6:1, 6:4