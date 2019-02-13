Хачанов проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в первом круге турнира в Роттердаме. В трех сетах он проиграл голландцу Таллону Грикспуру, занимающему 211-е место в рейтинге ATP. Поединок продолжался 1 час 39 минут.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 961 160 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Таллон Грикспур (Голландия, WC) - Карен Хачанов (Россия, 2) - 3:6, 6:3, 6:2
Кеи Нишикори (Япония, 1) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) - 3:6, 6:1, 6:4
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