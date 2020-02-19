Хачанов проиграл в первом круге турнира в Марселе

Россиянин Карен Хачанов проиграл словенцу Альяжу Бедене в первом круге турнира в Марселе. Также во второй круг вышли француз Жиль Симон, хорват Марин Чилич, канадец Вашек Поспишил и поляк Хуберт Хуркач.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 691 880 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Альяж Бедене (Словения) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 4:6, 6:4, 7:5

Жиль Симон (Франция) — Гарольд Майо (Франция, WC) — 6:4, 7:6 (7:3)

Марин Чилич (Хорватия) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4

Янник Синнер (Италия) — Норберт Гомбош (Словакия, Q) — 6:4, 7:6 (7:5)

Вашек Поспишил (Канада) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, LL) — 7:6 (8:6), 6:3

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Антуан Оан (Франция, WC) — 6:4, 6:1