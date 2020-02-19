Хачанов проиграл в первом круге турнира в Марселе
Россиянин Карен Хачанов проиграл словенцу Альяжу Бедене в первом круге турнира в Марселе. Также во второй круг вышли француз Жиль Симон, хорват Марин Чилич, канадец Вашек Поспишил и поляк Хуберт Хуркач.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 691 880 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Альяж Бедене (Словения) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 4:6, 6:4, 7:5
Жиль Симон (Франция) — Гарольд Майо (Франция, WC) — 6:4, 7:6 (7:3)
Марин Чилич (Хорватия) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4
Янник Синнер (Италия) — Норберт Гомбош (Словакия, Q) — 6:4, 7:6 (7:5)
Вашек Поспишил (Канада) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, LL) — 7:6 (8:6), 6:3
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Антуан Оан (Франция, WC) — 6:4, 6:1
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