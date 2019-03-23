21:11 | Теннис — ATP

Хачанов проиграл Томпсону во втором круге турнира в Майами

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Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Джордану Томпсону в матче второго круга турнира ATP в Майами - 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Во встрече третьего круга Томпсон сыграет против победителя пары Григор Димитров (Болгария) - Фелисиано Лопес (Испания). 

Майами (США) 

Турнир ATP Miami Open presented by Itau 

Призовой фонд 8 359 455 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Джордан Томпсон (Австралия) - Карен Хачанов (Россия, 10) - 6:2, 6:3

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