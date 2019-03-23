Хачанов проиграл Томпсону во втором круге турнира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Джордану Томпсону в матче второго круга турнира ATP в Майами - 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Во встрече третьего круга Томпсон сыграет против победителя пары Григор Димитров (Болгария) - Фелисиано Лопес (Испания).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джордан Томпсон (Австралия) - Карен Хачанов (Россия, 10) - 6:2, 6:3
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