Хачанов проиграл Соузе во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Санкт-Петербурге проиграл португальцу Жоау Соузе — 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минуту. Карен потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.

В четвертьфинале Соуза сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Жоау Соуза (Португалия) — Карен Хачанов (Россия, 2) — 7:6 (7:2), 6:4