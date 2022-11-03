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Сегодня, 21:11

Хачанов проиграл Джоковичу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Париже

Анна Горшкова
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в третьем круге «Мастерса» в Париже.

Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился со счетом 4:6, 1:6.

19-я ракетка мира Хачанов 2 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету 7-й ракетки мира Джоковича — 2 эйса, 3 двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира сербский теннисист сыграет с Лоренцо Музетти из Италии.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 6) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:1

Теннис
Карен Хачанов
Новак Джокович
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