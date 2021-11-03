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Хачанов проиграл Димитрову во втором раунде турнира в Париже

18:07
Григор Димитров. Фото Twitter
Григор Димитров. Фото Twitter
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Болгарский теннисист Григор Димитров победил россиянина Карена Хачанова (4:6, 6:2, 6:0) в матче второго раунда турнира Masters в Париже (Франция).

Матч продолжался один час и 58 минут. Димитров сделал шесть эйсов и реализовал брейк-пойнт. У Хачанова 10 эйсов, пять двойных ошибок и один успешный брейк-пойнт.

Следующим соперником Димитрова станет победитель пары Душан Лайович (Сербия) — Александр Зверев (Германия, 4).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 16) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 6:2, 6:0

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