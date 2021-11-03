Хачанов проиграл Димитрову во втором раунде турнира в Париже
18:07
Болгарский теннисист Григор Димитров победил россиянина Карена Хачанова (4:6, 6:2, 6:0) в матче второго раунда турнира Masters в Париже (Франция).
Матч продолжался один час и 58 минут. Димитров сделал шесть эйсов и реализовал брейк-пойнт. У Хачанова 10 эйсов, пять двойных ошибок и один успешный брейк-пойнт.
Следующим соперником Димитрова станет победитель пары Душан Лайович (Сербия) — Александр Зверев (Германия, 4).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 16) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 6:2, 6:0
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