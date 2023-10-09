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Сегодня, 10:37

Хачанов проиграл Димитрову в третьем круге и покинул турнир в Шанхае

Виктория Кравченко
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову в третьем круге турнира в Шанхае — 7:6, 6:4. Встреча длилась 2 часа 50 минут.

В следующем круге Димитров сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 30).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, 18) — Карен Хачанов (Россия, 13) — 7:6, 6:4

Карен Хачанов
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