Хачанов проиграл англичанину Норри во втором круге турнира в Роттердаме
Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Кэмерону Норри во втором круге турнира ATP 500 в Роттердаме.
Игра длилась 1 часа 49 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).
Хачанов занимает 28-е место в рейтинге ATP, американец находится на 13-й позиции.
В четвертьфинале Норри сыграет с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 7:6 (7:5)
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