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Сегодня, 01:43

Хачанов проиграл англичанину Норри во втором круге турнира в Роттердаме

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Кэмерону Норри во втором круге турнира ATP 500 в Роттердаме.

Игра длилась 1 часа 49 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Хачанов занимает 28-е место в рейтинге ATP, американец находится на 13-й позиции.

В четвертьфинале Норри сыграет с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
Карен Хачанов
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