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Хачанов примет участие на турнире в Роттердаме

13:33
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Россиянин Карен Хачанов примет участие на турнире серии ATP 500 в Роттердаме, который состоится с 8 по 16 февраля, сообщается на официальном сайте соревнований. Ранее свое участие подтвердили Даниил Медведев, Фабио Фоньини, Григор Димитров, Стефанос Циципас, Денис Шаповалов, Давид Гоффен, Гаэль Монфис и Роберт Баутиста Агут.

Действующим победителем турнира является Монфис, который в финале обыграл Стэна Вавринку. В 1999 году победу одержал Евгений Кафельников, в 2007-м — Михаил Южный.

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