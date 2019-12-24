Хачанов примет участие на турнире в Роттердаме

Россиянин Карен Хачанов примет участие на турнире серии ATP 500 в Роттердаме, который состоится с 8 по 16 февраля, сообщается на официальном сайте соревнований. Ранее свое участие подтвердили Даниил Медведев, Фабио Фоньини, Григор Димитров, Стефанос Циципас, Денис Шаповалов, Давид Гоффен, Гаэль Монфис и Роберт Баутиста Агут.

Действующим победителем турнира является Монфис, который в финале обыграл Стэна Вавринку. В 1999 году победу одержал Евгений Кафельников, в 2007-м — Михаил Южный.