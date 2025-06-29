Хачанов пополнил состав команды First & Red

Российский теннисист, 19-я ракетка мира и победитель одного турнира серии «мастерс» Карен Хачанов пополнил команду амбассадоров теннисного проекта First & Red.

Презентация сотрудничества состоялась накануне старта Уимблдонского турнира. В рамках сотрудничества стороны планируют создание эксклюзивного онлайн-контента, организацию совместных офлайн-мероприятий и участие в выставочных шоу-матчах.

Ранее команду амбассадоров First & Red пополнили теннистки Анна Чакветадзе и Диана Шнайдер, а также казахский теннисист Александр Бублик.

First & Red — новый взгляд на мир тенниса. Это проект, который будет помогать молодым талантам становиться первыми и делать доступной игру на новых кортах для всех, кто обожает теннис.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита