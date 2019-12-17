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Хачанов показал, как тренируется перед началом нового сезона

12:33
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Российский теннисист Карен Хачанов в своем официальном Twitter показал, как он тренируется перед новым сезоном, поделившись соответствующим видео.

— Упорный труд приносит результаты, 100 процентов, — подписал Хачанов ролик.

Хачанов выиграл свой первый «Мастерс», победив в финале турнира в Париже Новака Джоковича. По состоянию на настоящий момент является второй ракеткой России.

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