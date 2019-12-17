Хачанов показал, как тренируется перед началом нового сезона
12:33
Российский теннисист Карен Хачанов в своем официальном Twitter показал, как он тренируется перед новым сезоном, поделившись соответствующим видео.
— Упорный труд приносит результаты, 100 процентов, — подписал Хачанов ролик.
Хачанов выиграл свой первый «Мастерс», победив в финале турнира в Париже Новака Джоковича. По состоянию на настоящий момент является второй ракеткой России.
Hard work pays off ??? pic.twitter.com/OmwNkETJ3W— Karen Khachanov (@karenkhachanov) December 17, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...