Хачанов показал, как тренируется перед началом нового сезона

Российский теннисист Карен Хачанов в своем официальном Twitter показал, как он тренируется перед новым сезоном, поделившись соответствующим видео.

— Упорный труд приносит результаты, 100 процентов, — подписал Хачанов ролик.

Хачанов выиграл свой первый «Мастерс», победив в финале турнира в Париже Новака Джоковича. По состоянию на настоящий момент является второй ракеткой России.