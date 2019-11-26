Хачанов подвел итоги сезона

Россиянин Карен Хачанов признался, что доволен своим выступлением в нынешнем сезоне. В этом году он впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP.

— Сезон получился очень интенсивным и долгим, — сказал Хачанов в эфире «Россия 24». — Самым запоминающиеся матч был с Дель Потро. Четвертьфинал турнира «Большого шлема» во Франции. И по статусу, и по накалу, и по уровню игры, думаю, это был самый запоминающийся матч. Самый хороший в этом году.

Пробился в десятку рейтинга ATP. Самое высокое место в карьере. Но есть какое-то ощущение, что не смог полностью реализовать свой потенциал в этом году. Чувствую, что где-то мог сыграть лучше. Но стараюсь скромно относиться ко всему и ценить то, что имеешь. И всегда выкладываться на 150 процентов. А уже получается или нет...