Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Других изменений в первой десятке не произошло.

Даниил Медведев остался на четвертой позиции, Андрей Рублев поднялся с 33-й на 31 строчку.

Рейтинг АТР

Положение на 14 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5920;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4425;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3900;

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2990;

9 (8). Кей Нисикори (Япония) — 2860;

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575...

31 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1341.