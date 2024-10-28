Хачанов поднялся на три строчки в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.
Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на три строчки — с 24-й на 21-ю. Ранее 28-летний теннисист дошел до финала турнира ATP 500 в Вене, где уступил британцу Джеку Дрейперу — 4:6, 5:7. Ранее Карен стал победителем турнира ATP 250 в Алма-Ате. Наивысшей позицией Хачанова в рейтинге ATP было восьмое место в 2019 году.
Лидерство в рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер. Вторым остается испанец Карлос Алькарас, третьим — немец Александр Зверев.
Рейтинг АТР:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11420 баллов;
2. (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6805;
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5230;
6 (6). Тэйлор Фритц (США) — 4335;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4070;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855;
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3740;
10 (10). Алекс де Минаур (Австралия) — 3725...
21 (24). Карен Хачанов (Россия) — 2225...
59 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 888...
73 (75). Павел Котов (Россия) — 745.