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Сегодня, 08:20

Хачанов поднялся на три строчки в рейтинге ATP

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на три строчки — с 24-й на 21-ю. Ранее 28-летний теннисист дошел до финала турнира ATP 500 в Вене, где уступил британцу Джеку Дрейперу — 4:6, 5:7. Ранее Карен стал победителем турнира ATP 250 в Алма-Ате. Наивысшей позицией Хачанова в рейтинге ATP было восьмое место в 2019 году.

Лидерство в рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер. Вторым остается испанец Карлос Алькарас, третьим — немец Александр Зверев.

Рейтинг АТР:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11420 баллов;

2. (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6805;

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5230;

6 (6). Тэйлор Фритц (США) — 4335;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4070;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855;

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3740;

10 (10). Алекс де Минаур (Австралия) — 3725...

21 (24). Карен Хачанов (Россия) — 2225...

59 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 888...

73 (75). Павел Котов (Россия) — 745.

Теннис
Карен Хачанов
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