18 августа, 15:25

Хачанов поднялся на девятое место в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России

Алина Савинова

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 12-го на 9-е место в обновленном рейтинге ATP.

На проходящем в Цинциннати «мастерсе» 29-летний спортсмен дошел до четвертого круга, где из-за травмы снялся с матча против немца Александра Зверева.

Хачанов стал лучшим среди российских игроков в мировом рейтинге. Его соотечественник Даниил Медведев поднялся с 15-й на 13-ю позицию, а Андрей Рублев опустился с 11-й на 15-ю строчку.

Первой ракеткой мира по-прежнему остается итальянец Янник Синнер. Вторым в рейтинге идет испанец Карлос Алькарас, третьим — Зверев.

Рейтинг ATP от 18 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11480 баллов;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9240;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6230;

4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 5575;

5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440;

6 (6). Бен Шелтон (США) — 4280;

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4130;

8 (8). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3545;

9 (12). Карен Хачанов (Россия) — 3240;

10 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3205...

13 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2760...

15 (11). Андрей Рублев (Россия) — 2610;

90 (80). Роман Сафиуллин (Россия) — 691.

