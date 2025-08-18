Хачанов поднялся на девятое место в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России
Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 12-го на 9-е место в обновленном рейтинге ATP.
На проходящем в Цинциннати «мастерсе» 29-летний спортсмен дошел до четвертого круга, где из-за травмы снялся с матча против немца Александра Зверева.
Хачанов стал лучшим среди российских игроков в мировом рейтинге. Его соотечественник Даниил Медведев поднялся с 15-й на 13-ю позицию, а Андрей Рублев опустился с 11-й на 15-ю строчку.
Первой ракеткой мира по-прежнему остается итальянец Янник Синнер. Вторым в рейтинге идет испанец Карлос Алькарас, третьим — Зверев.
Рейтинг ATP от 18 августа:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11480 баллов;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9240;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6230;
4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 5575;
5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440;
6 (6). Бен Шелтон (США) — 4280;
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4130;
8 (8). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3545;
9 (12). Карен Хачанов (Россия) — 3240;
10 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3205...
13 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2760...
15 (11). Андрей Рублев (Россия) — 2610;
90 (80). Роман Сафиуллин (Россия) — 691.