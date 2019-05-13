Хачанов поднялся на 73-ю строчку чемпионской гонки ATP

Опубликована обновленная версия чемпионской гонки ATP, в которой лидирует серб Новак Джокович.
Среди изменений в первой десятке: испанец Рафаэль Надаль сместил со 2-го места швейцарца Роджера Федерера, француз Гаэль Монфис поднялся на 9-ю строчку, а американец Джон Изнер опустился на 10-ю.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает шестое место. Андрей Рублев - 72-е, Карен Хачанов - 73-е.
Чемпионская гонка АТР
Положение на 13 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 3405 очков,
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 2505,
3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 2460,
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 2400,
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2095,
6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 1565,
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) - 1280,
8 (8). Кеи Нишикори (Япония) - 1170,
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 1130,
10 (9). Джон Изнер (США) – 1060...
72 (66). Андрей Рублев (Россия) – 347...
73 (75). Карен Хачанов (Россия) - 335.