Хачанов поднялся на 73-ю строчку чемпионской гонки ATP

Опубликована обновленная версия чемпионской гонки ATP, в которой лидирует серб Новак Джокович.

Среди изменений в первой десятке: испанец Рафаэль Надаль сместил со 2-го места швейцарца Роджера Федерера, француз Гаэль Монфис поднялся на 9-ю строчку, а американец Джон Изнер опустился на 10-ю.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает шестое место. Андрей Рублев - 72-е, Карен Хачанов - 73-е.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 13 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 3405 очков,

2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 2505,

3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 2460,

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 2400,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2095,

6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 1565,

7 (7). Фабио Фоньини (Италия) - 1280,

8 (8). Кеи Нишикори (Япония) - 1170,

9 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 1130,

10 (9). Джон Изнер (США) – 1060...

72 (66). Андрей Рублев (Россия) – 347...

73 (75). Карен Хачанов (Россия) - 335.