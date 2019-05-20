Россиянин Карен Хачанов поднялся на 12-ю строчку в рейтинге АТР. На прошлой неделе он дошел до третьего круга турнира в Риме.
Лидирует серб Новак Джокович, который в финале турнира в Риме проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, занимающему второе место в рейтинге.
Швейцарец Роджер Федерер замыкает тройку лучших.
Рейтинг АТР
Положение на 20 мая:
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12355 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) -5950
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4845
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4155
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 4080
7 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 3860
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3745
9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3235
10 (11). Джон Изнер (США) – 2940...
12 (13). Карен Хачанов (Россия) – 2800...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2625...
76 (79). Андрей Рублев (Россия) – 696
* – положение в предыдущем рейтинге