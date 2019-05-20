Россиянин Карен Хачанов поднялся на 12-ю строчку в рейтинге АТР. На прошлой неделе он дошел до третьего круга турнира в Риме.

Лидирует серб Новак Джокович, который в финале турнира в Риме проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, занимающему второе место в рейтинге.

Швейцарец Роджер Федерер замыкает тройку лучших.

Рейтинг АТР

Положение на 20 мая:

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12355 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) -5950

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4845

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4155

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 4080

7 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 3860

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3745

9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3235

10 (11). Джон Изнер (США) – 2940...

12 (13). Карен Хачанов (Россия) – 2800...

14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2625...

76 (79). Андрей Рублев (Россия) – 696

* – положение в предыдущем рейтинге