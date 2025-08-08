Теннис
8 августа, 14:52

Хачанов поднялся на 12-е место в мировом рейтинге

Алина Савинова

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на четыре строчки в обновленном рейтинге АТР.

29-летний спортсмен дошел до финала «мастерса» в Торонто, который проходил с 27 июля по 7 августа, и уступил в решающем матче американцу Бену Шелтону. После выступления на этом турнире Хачанов переместился с 16-го на 12-е место в рейтинге АТР.

Карен Хачанов.Хачанов был достоин титула, но проиграл финал на решающем тай-брейке. Драма в Торонто

Лидером рейтинга по-прежнему является итальянец Янник Синнер. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третье — немец Александр Зверев. Лучшая позиция среди российских теннисистов у Андрея Рублева — 11-я строчка.

Рейтинг ATP от 8 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12030 баллов;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8590;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6380;

4 (4). Тейлор Фритц (США) — 5525;

5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650;

6 (7). Бен Шелтон (США) — 4320;

7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130;

8 (8). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3480;

9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3340;

10 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3235;

11 (11). Андрей Рублев (Россия) — 3210;

12 (16). Карен Хачанов (Россия) — 3190...

15 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2760...

80 (82). Роман Сафиуллин (Россия) — 761.

  • емен

    Хороший турнир провел Карен, но титула нет !

    08.08.2025

  • инок

    Карену до десятки в рейтинге смешные 45 очков. Можно на какой-нибудь челленджер заскочить, если не терпится.)

    08.08.2025

