Хачанов поднялся на 12-е место в мировом рейтинге
Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на четыре строчки в обновленном рейтинге АТР.
29-летний спортсмен дошел до финала «мастерса» в Торонто, который проходил с 27 июля по 7 августа, и уступил в решающем матче американцу Бену Шелтону. После выступления на этом турнире Хачанов переместился с 16-го на 12-е место в рейтинге АТР.
Лидером рейтинга по-прежнему является итальянец Янник Синнер. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третье — немец Александр Зверев. Лучшая позиция среди российских теннисистов у Андрея Рублева — 11-я строчка.
Рейтинг ATP от 8 августа:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12030 баллов;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8590;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6380;
4 (4). Тейлор Фритц (США) — 5525;
5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650;
6 (7). Бен Шелтон (США) — 4320;
7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130;
8 (8). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3480;
9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3340;
10 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3235;
11 (11). Андрей Рублев (Россия) — 3210;
12 (16). Карен Хачанов (Россия) — 3190...
15 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2760...
80 (82). Роман Сафиуллин (Россия) — 761.