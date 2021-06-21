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Хачанов победил Пуя на старте турнира ATP в Испании

20:05
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP на Мальорке (Испания).

В первом круге он обыграл Люка Пуя из Франции со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

В следующем туре соперником Хачанова станет победитель матча Никола Кун — Фелисиано Лопес (Германия — Испания).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 6) — Люка Пуй (Франция, Q) — 7:6 (9:7), 3:6, 6:4

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