Хачанов победил на старте турнира в Дубае
15:00
Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер первого круга соревнований в Дубае, победив в двух сетах Михаила Кукушкина из Казахстана.
За 1 час 30 минут матча 17-я ракетка мира, 23-летний Хачанов, сделал четыре брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 7) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6 (7:2), 6:1
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