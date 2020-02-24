Хачанов победил на старте турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер первого круга соревнований в Дубае, победив в двух сетах Михаила Кукушкина из Казахстана.

За 1 час 30 минут матча 17-я ракетка мира, 23-летний Хачанов, сделал четыре брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 7) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6 (7:2), 6:1