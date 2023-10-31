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31 октября, 22:39

Хачанов победил Джере и вышел в третий круг турнира в Париже

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в Париже (Франция).

Во втором круге россиянин обыграл серба Ласло Джере в двух сетах — 6:4, 7:5.

В третьем круге Хачанов встретится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 16) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 7:5

Теннис
Карен Хачанов
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