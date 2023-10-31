Хачанов победил Джере и вышел в третий круг турнира в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в Париже (Франция).
Во втором круге россиянин обыграл серба Ласло Джере в двух сетах — 6:4, 7:5.
В третьем круге Хачанов встретится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Карлос Алькарас (Испания, 2).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 16) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 7:5
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