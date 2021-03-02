Хачанов переиграл Вавринку в первом круге турнира в Голландии

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Роттердаме. На старте соревнований он в двух сетах переиграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час и 32 минуты.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 8) — 6:4, 7:5