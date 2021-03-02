Хачанов переиграл Вавринку в первом круге турнира в Голландии
18:13
Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Роттердаме. На старте соревнований он в двух сетах переиграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 6:4, 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час и 32 минуты.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 8) — 6:4, 7:5
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