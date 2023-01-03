Хачанов переиграл Качина и вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира в Аделаиде. В двух сетах он переиграл аргентинца Педро Качина — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 26 минут. Россиянин 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов.

Следующим соперников Хачанова будет британец Джек Дрейпер.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 8) — Педро Качин (Аргентина) — 6:2, 6:4