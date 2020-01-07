Хачанов переиграл Дурасовича на ATP Cup

Россиянин Карен Хачанов? выиграл у норвежца Виктора Дурасовича на турнире ATP Cup. Россия вышла вперед в противостоянии против Норвегии — 1-0.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа C (Сидней)

Великобритания — Молдавия

Кэмерон Норри — Александр Козбинов — 6:2, 6:2

Группа F (Брисбен)

Германия — Канада

Ян-Леннард Штруфф — Феликс Оже-Альяссим — 6:1, 6:4

Александр Зверев — Денис Шаповалов — 2:6, 2:6

Группа C (Сидней)

Великобритания — Молдавия

Дэниэл Эванс — Раду Албот — 6:2, 6:2

Группа D (Перт)

Россия — Норвегия

Карен Хачанов — Виктор Дурасович — 6:2, 6:1