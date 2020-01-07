Хачанов переиграл Дурасовича на ATP Cup
06:32
Россиянин Карен Хачанов? выиграл у норвежца Виктора Дурасовича на турнире ATP Cup. Россия вышла вперед в противостоянии против Норвегии — 1-0.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа C (Сидней)
Великобритания — Молдавия
Кэмерон Норри — Александр Козбинов — 6:2, 6:2
Группа F (Брисбен)
Германия — Канада
Ян-Леннард Штруфф — Феликс Оже-Альяссим — 6:1, 6:4
Александр Зверев — Денис Шаповалов — 2:6, 2:6
Группа C (Сидней)
Великобритания — Молдавия
Дэниэл Эванс — Раду Албот — 6:2, 6:2
Группа D (Перт)
Россия — Норвегия
Карен Хачанов — Виктор Дурасович — 6:2, 6:1
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