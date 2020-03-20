Хачанов ответил на вызов Рублева и передал эстафету Медведеву, Сафину, Вавринке, Черышеву, Смолову и Дзюбе
Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вызов своего соотечественника Андрея Рублева и принял участие в челлендже «сиди дома», пожонглировав туалетной бумагой с помощью ног и теннисной ракетки.
Эстафету челленджей Хачанов передал теннисистам Стэну Вавринке и Даниилу Медведеву, капитану мужской сборной Марату Сафину и футболистам Денису Черышеву, Федору Смолову и Артему Дзюбе.
10 days without tennis? Time for challenges! Next up are @stanwawrinka85, @medwed33, @flymonkeyrus and my football friends @cheryshev90, @smolovfedor10, @artem.dzyuba! #StayAtHomeChallenge ? #20touchChallenge 10 дней без тенниса? Принял эстафету от @andreyrublev! Следующие: @stanwawrinka85, @medwed33, @flymonkeyrus и мои футбольные друзья @cheryshev90, @smolovfedor10, @artem.dzyuba!
Спортсмены участвуют в челлендже «Оставайся дома» на фоне эпидемии коронавируса.
По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется