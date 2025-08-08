Хачанов — о поражении в финале турнира в Торонто: «Какой матч, какой бой!»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в финале турнира в Торонто против американца Бэна Шелтона (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

«Какой матч, какой бой! Оставил все этим вечером. Поздравляю Бэна с победой, ты это заслужил. Спасибо, Торонто», — написал Хачанов в соцсетях.

Матч длился 2 часа 48 минут. 29-летний россиянин подал 3 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 16 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).