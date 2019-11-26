Хачанов остался доволен работой с Давыденко

Россиянин Карен Хачанов рассказал, как ему работалось с Николаем Давыденко, который стал помогать ему в подготовке с этого года.

— Мне очень понравилось. Мы с лета начали сотрудничать, так что не так много еще вместе поработали. Но я ему очень благодарен, потому что с ним получились очень открытые беседы. И своим свежим взглядом он многое подсказал. Его опыт мне очень помог. Мы наладили очень хороший и тесный контакт.