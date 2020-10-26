Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге ATP

ATP на официальном сайте представил обновленный рейтинг.

Российский теннисист Карен Хачанов опустился с 17-го места на 18-е. Другие россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили за собой шестое и восьмое места.

Рейтинг АТР:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125,

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5925,

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5890,

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5015,

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3429,

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3285,

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.