Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге ATP
07:53
ATP на официальном сайте представил обновленный рейтинг.
Российский теннисист Карен Хачанов опустился с 17-го места на 18-е. Другие россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили за собой шестое и восьмое места.
Рейтинг АТР:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125,
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5925,
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5890,
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5015,
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3429,
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3285,
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.